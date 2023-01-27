"Нічийна земля": МЗС викликало посла Угорщини через заяву Орбана

Міністерство закордонних справ викликає посла Угорщини через те, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан порівняв Україну з Афганістаном.

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Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Під час спілкування із журналістами прем’єр-міністр Угорщини порівняв Україну з "Афганістаном" і назвав її "нічийною землею". Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними", - зазначив він.

Ніколенко наголосив, що Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підриваючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами.

"До МЗС України буде викликаний посол Угорщини для відвертої розмови. Залишаємо за собою право вжиття і інших заходів реагування", - наголосив він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт буде ветувати будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються атомної енергетики.