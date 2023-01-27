Угорщина ветуватиме санкції ЄС проти атомної енергетики Росії

Будапешт буде ветувати будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються атомної енергетики. Про це в п'ятницю, 27 січня, заявив прем’єр-міністр Віктор Орбан, передає Reuters.

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"Ми не дозволимо реалізовувати план включення атомної енергетики в санкції. Про це не може бути й мови", — сказав очільник угорського уряду.

Ймовірно, справа в тому, що угорська атомна електростанція "Пакш" має чотири невеликі російські реактори ВВЕР 440 загальною потужністю близько 2000 мегават, які почали працювати між 1982 і 1987 роками. "Пакш виробляє приблизно половину своєї електроенергії, а атомне паливо станція отримує з Росії.

Відповідно до угоди, підписаної в 2014 році з Росією, Угорщина планує розширити станцію двома реакторами ВВЕР російського виробництва потужністю 1,2 ГВт кожен.

Водночас Євросоюз не запроваджував санкцій проти "Росатома" з моменту вторгнення Росії в Україну. Україна закликала блок включити російську державну атомну енергетичну компанію до санкційного списку, адже компанія є спонсором війни, як і інші ДП Росії.

Через лобіювання інтересів РФ в Євросоюзі Угорщина ризикує втратити фінансування від Брюсселю. Зокрема, Євросоюз заблокував 22 мільярди євро для Угорщини. ЄС також затримував Угорщині 5,8 мільярда євро грантів із фонду відновлення ЄС, через питання щодо незалежності судів.