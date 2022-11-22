Орбан одягнув шарф з картою Угорщини, до складу якої "включили" частину України

Угорський прем'єр-міністр Віктор Обран з'явився на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції у фанатському шарфі зі зображенням "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частини територій України та Румунії.

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Про це пише "Європейська правда".

Орбан фотографувався з футболістом Балажем Джуджаком у шарфі з картою Угорщини з частинами країн ЄС Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії.

Крім того, карта "Великої Угорщини" включає регіони сьогоднішніх Сербії та України. Ці території належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни.

Румунський депутат Європарламенту Алін Мітута написав у Twitter, що через такі речі лідери Євросоюзу повинні покарати та ізолювати Орбана.

"Це ще один безвідповідальний крок Віктора Орбана, який з'явився з шарфом із картою Великої Угорщини. Це ревізіоністський жест, який ставить Орбана поруч із Путіним, який також мріє змінити кордони. Лідери ЄС повинні накласти на нього санкції та ізолювати в Європейській раді", – заявив Мітула.

У Бухаресті таку поведінку Орбана назвали неприйнятною. Румунське МЗС передало угорському послу "тверде несхвалення" вчинку одіозного політика".

"Подібний жест перебуває в очевидному контрасті з атмосферою відкритості та поновленням двостороннього діалогу з нагоди нещодавніх консультацій, які румунський міністр закордонних справ провів у Будапешті як з угорським колегою, так і угорським прем'єром", - зазначають у відомстві.

Що стосується української сторони, то офіційний Київ запросить посла Угорщини , до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана.

Як повідомив у Фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко, пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин.

Орбан не вперше викликає обурення згадкою про "Велику Угорщину". У 2020 році він опублікував фотографію глобуса, на якому також зображені кордони Королівства Угорщина до закінчення Першої світової війни. Цей випадок викликав роздратування, особливо в Хорватії та Румунії.

За Тріанонським договором 1920 року Королівство Угорщина втратило значну частину своєї колишньої території. В Угорщині це досі вважається великою історичною ганьбою.

З початку перебування Орбана на посаді прем'єр-міністра між Угорщиною та сусідніми країнами тривають суперечки щодо прав етнічних угорців, які проживають на колишніх територіях королівства. Тому представникам нацменшин щедро роздавали угорські паспорти.

Нагадаємо, нещодавно депутат угорського парламенту Ласло Тороцькаї, вітаючи Польщу з Днем незалежності, побажав, щоб вони незабаром знову зустрілися на спільному польсько-угорському кордоні.

Своє привітання угорський депутат проілюстрував фотографією, зробленою після захоплення Угорщиною Закарпаття 1939 року, де поляк та угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа.