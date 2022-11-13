МЗС України відреагувало на заклик угорського депутата до перегляду кордонів

У Міністерстві закордонних справ України закликали уряд Угорщини засудити як неприйнятну заяву депутата парламенту Ласло Тороцкаї щодо перегляду державних кордонів України.

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Так, правий депутат угорського парламенту Ласло Тороцькаї, вітаючи Польщу з Днем незалежності, побажав, щоб вони незабаром знову зустрілися на спільному польсько-угорському кордоні.

Своє привітання угорський депутат проілюстрував фотографією, зробленою після захоплення Угорщиною Закарпаття 1939 року, де поляк та угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа.

У МЗС України відреагували на це і закликали уряд Угорщини "засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підвішують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства".

"Заклик угорського депутата Ласло Тороцкаї до перегляду державних кордонів є неприйнятним. Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підважують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства", - зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Зазначимо, Угорщина залишається єдиним прихильником Росії в ЄС і тому ризикує вийти з нього, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.

Так, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно заявив, що санкції проти Росії, запроваджені Європейським Союзом, мають бути скасовані.

Раніше мер Будапешта Гергель Корачонь заявив, що уряд Віктора Орбана ставить країну на бік тих, хто програв, і шкодить економіці Угорщини.