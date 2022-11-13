МИД Украины отреагировало на призыв венгерского депутата к пересмотру границ

В Министерстве иностранных дел Украины призвали правительство Венгрии осудить как неприемлемое заявление депутата парламента Ласло Тороцкого о пересмотре государственных границ Украины.

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Так, правый депутат венгерского парламента Ласло Тороцкий, поздравляя Польшу с Днем независимости, пожелал, чтобы они вскоре снова встретились на общей польско-венгерской границе.

Свое поздравление венгерский депутат проиллюстрировал фотографией, сделанной после захвата Венгрией Закарпатья в 1939 году, где поляк и венгр пожимают руку у пограничного столба.

В МИД Украины отреагировали на это и призвали правительство Венгрии осудить такие безответственные высказывания.

"Призыв венгерского депутата Ласло Тороцкого к пересмотру государственных границ неприемлем. Призываем правительство Венгрии осудить такие безответственные высказывания, которые подрывают двусторонние отношения и не отвечают духу добрососедства", - отметил представитель МИД Олег Николенко.

Напомним, Венгрия остается единственным сторонником России в ЕС и поэтому рискует выйти из него, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно заявил, что санкции против России, введенные Европейским Союзом, должны быть отменены.

Ранее мэр Будапешта Гергель Корачонь заявил, что правительство Виктора Орбана ставит страну на сторону проигравших и вредит экономике Венгрии.