Венгрия профинансировала пропагандистскую кампанию против введения антироссийских санкций

В июле 2022 года правительство венгерского премьер-министра Виктора Орбана подписало контракты с двумя агентствами для проведения пропагандистской кампании против введения Евросоюзом антироссийских санкций. Соответствующую документацию опубликовали только в октябре.

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Об этом сообщает издание RTL, ссылаясь на документ из канцелярии премьера, а также на многочисленные билборды и плакаты по стране.

Отмечается, что на Facebook-странице венгерского правительства обновили обложку, на которой изображены авиабомба и надпись: "Брюссельские санкции разрушают нас". Такие же плакаты и билборды против антироссийских санкций размещены по всей стране.

Издание сообщает, что конкурс на разработку слогана и плаката, а также размещение их на улицах выиграли New Land Media Reklam и Lounge Design Szolgaltato, которые "регулярно получают заказы от правительства Виктора Орбана".

Подписанный контракт предусматривает подготовку креативных текстов, полиграфические услуги, производство фильмов, медиапланирование и организацию соответствующих мероприятий.

На антисанкционную кампанию правительством было выделено 7,8 млрд форинтов, что равняется 700 миллионам гривен.

В Кабмине Венгрии ожидают, что такая рекламная кампания "выполнит задачи, связанные с правительственной коммуникацией на международной и внутренней арене, которые оказывают большое влияние на жизнь граждан".

Издание отмечает, что правительство Венгрии в последнее время пыталось обвинить санкции ЕС в росте цен на энергоносители, хотя ЕС вообще не ограничивал импорт газа, а меры, предпринятые против импорта сырой нефти, еще не вступили в силу.

Ранее мэр Будапешта Гергель Корачонь заявил, что правительство Виктора Орбана ставит страну на сторону проигравших и вредит экономике Венгрии. По его словам, дешевый российский газ – это огромная афера, а многолетние контракты, заключенные с Москвой, в конце концов играют на руку только последний, но венгры ничего не получают.

Отметим, Венгрия остается единственным сторонником России в ЕС и поэтому рискует выйти из него, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно заявил, что санкции против России, введенные Европейским Союзом, должны быть отменены.

Кроме того, когда страны ЕС пытаются уменьшить свою газовую зависимость от РФ, ища новые источники поставок, Венгрия открыто заявляет, что ни при каких обстоятельствах не откажется от российского газа, несмотря на то, что это один из источников финансирования войны против Украины.