ЄС працює над угодою щодо імпорту ізраїльського газу через Єгипет — Bloomberg

Європейський Союз домовляється з Каїром, щоб підписати угоду про постачання палива із Ізраїлю через єгипетські заводи з виробництва ЗПГ. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проект цієї угоди.

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У документі сказано, що паливо перероблятимуть у ЗПГ на заводах Єгипту перед відправкою до ЄС. У виданні наголошують, що угода зміцнить можливості європейського ринку для Ізраїлю.

Згідно з пунктами документа, в рамках потенційного меморандуму про взаєморозуміння ЄС, Ізраїль та Єгипет також розширять співпрацю щодо проектів у галузі екологічно чистої енергії.

Євросоюз має намір диверсифікувати постачання енергоресурсів, щоб відмовитись від імпорту з РФ. Ембарго на російську нафту - один з головних і найскладніших пунктів нового санкційного пакету. Однак поки що міністри закордонних справ країн Європейського Союзу не змогли досягти спільної позиції щодо шостого пакету санкцій проти країни-агресора.

Плани ЄС запровадити нафтове ембарго по відношенню до Росії нині блокує лише Угорщина. Вона готова його підтримати за 18 мільярдів євро інвестицій.