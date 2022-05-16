Глави МЗС країн ЄС не змогли погодити шостий пакет санкцій проти РФ

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу не змогли 16 травня досягти спільної позиції щодо шостого пакету санкцій проти країни-агресора Росії.

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Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Борель, пише Reuters.

"Ми не змогли узгодити шостий пакет. Це питання повернеться на розгляд постійних представників країн ЄС, вони продовжать обговорення", - сказав він.

Боррель пояснив, що проблемою, як і раніше, "стали розбіжності щодо ембарго на нафту".

"Ми продовжимо вводити санкції проти Росії, щоб зробити ціну вторгнення нестерпною для Кремля", - заявив Боррель.

Раніше посли ЄС уже намагалися узгодити пакет санкцій проти Росії, після чого питання передали саме главам МЗС.

Як повідомлялося, ЄС готує шостий пакет санкцій проти Росії через війну, яку ця країна розв'язала проти України. Єврокомісія запропонувала поетапне запровадження ембарго на імпорт російської нафти до країн ЄС, оскільки надходження від такої торгівлі є одним із ключових джерел поповнення російського бюджету, що дозволяє країні-агресорові продовжувати війну проти України.

Плани ЄС запровадити нафтове ембарго по відношенню до Росії нині блокує лише Угорщина. Вона готова його підтримати за 18 мільярдів євро інвестицій.