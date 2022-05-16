Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ

Министры иностранных дел стран Европейского Союза не смогли 16 мая добиться общей позиции по шестому пакету санкций против страны-агрессора России.

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Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет Reuters.

"Мы не смогли согласовать шестой пакет. Этот вопрос вернется на рассмотрение постоянных представителей стран ЕС, они продолжат обсуждение", - сказал он.

Боррель пояснил, что проблемой, как и ранее, "стали разногласия по поводу эмбарго на нефть".

"Мы продолжим вводить санкции против России, чтобы сделать цену вторжения невыносимой для Кремля, - заявил Боррель.

Ранее послы ЕС уже пытались согласовать пакет санкций против России, после чего вопрос передали как раз главам МИД.

Как сообщалось, ЕС готовит шестой пакет санкций против России в связи с войной, которую эта страна развязала против Украины. Еврокомиссия предложила поэтапное введение эмбарго на импорт российской нефти в страны ЕС, поскольку поступления от такой торговли являются одним из ключевых источников пополнения российского бюджета, что позволяет стране-агрессору продолжать войну против Украины.

Планы ЕС ввести нефтяное эмбарго по отношению к России в настоящее время блокирует только Венгрия. Она готова его поддержать за 18 млрд евро инвестиций.