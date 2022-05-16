Венгрия согласилась поддержать нефтяное эмбарго против РФ за 18 млрд евро инвестиций

Венгрия готова разблокировать шестой пакет санкций ЕС в отношении России, который включает эмбарго на российскую нефть, только тогда, когда ей предложат инвестиционный план на сумму 15-18 млрд евро от Еврокомиссии.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Reuters.

"Европейская комиссия создала проблему с предложением, поэтому Венгрия вполне обоснованно ожидает, что ЕС должен предложить решение: профинансировать инвестиции и компенсировать рост цен, что требует полной модернизации энергетической структуры Венгрии в размере 15-18 млрд евро", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Он подчеркнул, если такого плана не будет, Будапешт потребует исключения вопроса нефтяного эмбарго против РФ из санкционного пакета.

Как альтернативный вариант венгерский министр назвал бессрочное исключение для закупок трубопроводной нефти в РФ для Венгрии.

По его словам, нефтяное эмбарго против РФ приведет к повышению цен на горючее в Венгрии на 55-60%.

Петер Сиярто отметил, что пока финансовые предложения от Европейской комиссии не поступало.

Заметим, что несколько дней назад Петер Сиярто говорил о 700-750 млн евро компенсации. Теперь сумма выросла в 20 раз.

Как сообщалось, ЕС готовит шестой пакет санкций против России в связи с войной, которую эта страна развязала против Украины. Еврокомиссия предложила поэтапное введение эмбарго на импорт российской нефти в страны ЕС, поскольку поступления от такой торговли являются одним из ключевых источников пополнения российского бюджета, что позволяет стране-агрессору продолжать войну против Украины.

Планы ЕС ввести нефтяное эмбарго по отношению к России в настоящее время блокирует только Венгрия.