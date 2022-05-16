Угорщина погодилася підтримати нафтове ембарго проти РФ за 18 млрд євро інвестицій

Угорщина готова розблокувати шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії, який включає ембарго на російську нафту лише тоді, коли їй запропонують інвестиційний план на суму 15-18 млрд євро від Єврокомісії.

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Про це повідомляє Reuters.

"Європейська комісія створила проблему з пропозицією, тому Угорщина цілком обґрунтовано очікує, що ЄС має запропонувати рішення: профінансувати інвестиції та компенсувати зростання цін, що потребує повної модернізації енергетичної структури Угорщини у розмірі 15-18 млрд євро", - заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Він наголосив, якщо такого плану не буде, Будапешт вимагатиме виключення питання нафтового ембарго проти РФ із санкційного пакету.

Як альтернативний варіант, угорський міністр назвав безстроковий виняток для закупівель трубопровідної нафти в РФ для Угорщини.

За його словами, нафтове ембарго проти РФ призведе до підвищення цін на пальне в Угорщині на 55-60%.

Петер Сіярто зазначив, що поки що фінансових пропозицій від Європейської комісії не надходило.

Зазначимо, що кілька днів тому Петер Сіярто говорив про 700-750 млн. євро компенсації. Тепер сума зросла у 20 разів.

Як повідомлялося, ЄС готує шостий пакет санкцій проти Росії через війну, яку ця країна розв'язала проти України. Єврокомісія запропонувала поетапне запровадження ембарго на імпорт російської нафти до країн ЄС, оскільки надходження від такої торгівлі є одним із ключових джерел поповнення російського бюджету, що дозволяє країні-агресорові продовжувати війну проти України.

Плани ЄС запровадити нафтове ембарго щодо Росії нині блокує лише Угорщина.