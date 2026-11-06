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Франція підвищила прогноз виробництва вина, незважаючи на найгірший урожай за 30 років

вино
Виробництво вина перевищить минулорічний антирекорд

Міністерство сільського господарства Франції у п’ятницю переглянуло прогноз виробництва вина на 2026 рік у бік збільшення. Згідно з оновленими даними, обсяги сягнуть 36,7 мільйона гектолітрів проти попередньо оцінених у жовтні 34,9 мільйона. 

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Виробництво перевищить минулорічний мінімум

Попри позитивне коригування, поточний урожай залишається одним із найгірших за останні 30 років.

Підсумковий обсяг перевищить показник 2025 року, який став найгіршим у цьому столітті, проте виявиться на 10% нижчим за середній рівень 2021–2025 років.

Головними причинами падіння стали скорочення площ виноградників та аномальна літня спека. Один гектолітр дорівнює 100 літрам, що еквівалентно приблизно 133 стандартним пляшкам.

Регіони демонструють різну динаміку

Збільшення загального прогнозу забезпечили вища врожайність у Лангедок-Руссільйоні та Шаранті, які разом дають половину національного виробництва, а також у Шампані та на південному сході.

У Лангедок-Руссільйоні очікують зростання на 25% завдяки наприкінцілітнішим дощам.

Водночас у Шампані виробництво впаде на 38% порівняно з минулим роком через град та заморозки, у Бургундії-Божоле — на 22%, а на Луарі — на 7%.

Нагадаємо, цього року повідомлялося, що Україна реформує виноробну галузь за стандартами ЄС: нові правила передбачають оновлення вимог до виробництва, маркування та обігу вина.

Автор:
Тетяна Бесараб

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