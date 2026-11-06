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Генератори для України: Польща виділить €1,8 млн на підготовку до зими

генератор
Польща надасть кошти на генератори для енергетики Україн / Depositphotos

Польща додатково виділить 8 млн злотих (близько €1,8 млн) на закупівлю генераторів для України. 

 Як пише Dilo, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує "Укрінформ".

За словами Сікорського, кошти спрямують на підтримку Енергетичного співтовариства, за рахунок якої для України закуплять генератори.

"Пріоритетом є підтримка України в підготовці до майбутнього зимового періоду та підвищення стійкості її енергетичного сектору. Польща виділить додаткові 8 млн злотих на підтримку Енергетичного співтовариства. За ці кошти для України закуплять генератори", - повідомив польський міністр.

Польща та країни регіону підтвердили підтримку України

Сікорський зробив заяву під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та високою представницею Європейського Союзу Каєю Каллас.

За його словами, зустріч підтвердила єдність держав регіону перед обличчям російської агресії проти України. Учасники переговорів наголосили на важливості подальшої військової та фінансової підтримки Києва.

За підсумками зустрічі сторони одностайно погодили спільну заяву. Одним із визначених у ній пріоритетів стала допомога Україні в підготовці до зими та зміцненні стійкості енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше Швейцарія передала Україні 18 тонн енергетичного обладнання для об’єктів критичної інфраструктури. До поставки входили генератори, накопичувачі енергії, кабелі та інше обладнання.

Крім того, Швеція передала Україні 35 тонн енергетичного обладнання - трансформатори та дизельні генератори. 

Автор:
Ольга Опенько

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