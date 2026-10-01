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Категорія
Новини
Дата публікації

Швеція передала Україні 35 тонн енергетичного обладнання

генератори
Україна отримала від Швеції 35 тонн обладнання для енергетики

Швеція передала Україні 35 тонн енергетичного обладнання - трансформатори та дизельні генератори. 

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міненерго.

Енергетика України отримала допомогу

Енергетичне обладнання направили до Київської, Полтавської та Чернігівської областей. Допомогу зі складів хабів Міністерства енергетики передали за підтримки шведської сторони.

До регіонів доставили трансформатори та дизельні генератори, необхідні для підтримки роботи енергетичної інфраструктури.

У Міністерстві енергетики подякували уряду Швеції, Шведському агентству цивільного захисту та стійкості, а також компанії E.ON Energidistribution AB за допомогу українському енергетичному сектору.

Окремо відомство відзначило Директорат ЄС із питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги за логістичну підтримку під час доставки обладнання.

Нагадаємо, раніше Швейцарія вже передала Україні 18 тонн енергетичного обладнання для об’єктів критичної інфраструктури. До поставки входили генератори, накопичувачі енергії, кабелі та інше обладнання.

Автор:
Ольга Опенько

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