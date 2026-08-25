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Резервне живлення: Херсонщині передали 46,5 тисячі літрів пального та готують потужні генератори

генератор
Херсонщина очікує 10 потужних генераторів / Depositphotos

АТ "Херсонобленерго" отримало 46,5 тисячі літрів дизельного пального для резервного живлення критичної інфраструктури в умовах постійних російських атак. Найближчим часом підприємство також отримає силовий трансформатор.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Крім того зі складів хабів міністерства до Херсонської області відправлять 10 потужних дизельних генераторів. Це обладнання необхідне для резервного електроживлення об’єктів критичної інфраструктури та підтримки стабільної роботи енергосистеми регіону під час обстрілів.

Закупівлі здійснені за кошти Фонду підтримки енергетики України.

Водночас Міненерго наразі опрацьовує запити Херсонської області щодо іншого критично необхідного енергетичного обладнання, аби максимально оперативно забезпечувати відновлення енергетичної інфраструктури регіону.

"Херсонщина залишається одним із пріоритетних напрямів підтримки. Системна допомога енергетикам регіону – це внесок у стійкість енергосистеми та надійність електропостачання громад, які працюють в умовах постійної загрози", — зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що енергетичні підприємства Харківської та Запорізької областей отримали силові трансформатори, які використовуватимуть для відновлення та підтримки роботи енергетичної інфраструктури.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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