Резервное питание: Херсонщине передали 46,5 тысяч литров горючего и готовят мощные генераторы

АО "Херсоноблэнерго" получило 46,5 тысяч литров дизельного топлива для резервного питания критической инфраструктуры в условиях постоянных российских атак. В ближайшее время предприятие также получит силовой трансформатор.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Кроме того, со складов хабов министерства в Херсонскую область отправят 10 мощных дизельных генераторов. Это оборудование необходимо для резервного электропитания объектов критической инфраструктуры и поддержки стабильной работы энергосистемы региона при обстреле.

Закупки произведены за средства Фонда поддержки энергетики Украины.

В то же время, Минэнерго сейчас прорабатывает запросы Херсонской области относительно другого критически необходимого энергетического оборудования, чтобы максимально оперативно обеспечивать восстановление энергетической инфраструктуры региона.

"Херсонщина остается одним из приоритетных направлений поддержки. Системная помощь энергетикам региона – это вклад в устойчивость энергосистемы и надежность электроснабжения общин, работающих в условиях постоянной угрозы", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что энергетические предприятия Харьковской и Запорожской областей получили силовые трансформаторы, которые будут использоваться для восстановления и поддержки работы энергетической инфраструктуры.