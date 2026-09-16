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Российские фермеры массово отказываются сеять озимую пшеницу из-за нехватки средств

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Российские фермеры массово отказываются сеять озимую пшеницу из-за нехватки средств / Pixabay

Блокада портов в Черном и Азовском морях парализовала экспорт российского зерна, оставила аграриев без выручки и поставила под угрозу сев озимой пшеницы, обеспечивающей две трети всего ежегодного урожая зерновых в РФ.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

В начале сентября сельхозпроизводители РФ засеяли озимыми 2,6 млн га (в том числе 2,4 млн га пшеницы), что на 25% ниже среднего уровня последних лет. Экспорт российского зерна в августе и сентябре рухнул до минимумов с 2010 года — почти в три раза по сравнению с обычными показателями.

Внутренние цены упали значительно ниже себестоимости из-за накопления нераспроданного урожая, а резкое удорожание топлива дополнительно отразилось на финансовом состоянии отрасли.

Угроза срыва кампании и паралич морской логистики

Согласно опросу тысячи аграриев, 26% российских фермеров в этом году решили полностью отказаться от сева озимой пшеницы, еще 32% планируют сократить площади посевов, и только 29% собираются сеять в предыдущем объеме. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отмечает, что главный риск срыва осенней кампании — физическое отсутствие денег на закупку горючего, семян и удобрений.

Кризис вызван остановкой основных логистических маршрутов:

  • Азовские порты: из-за ударов беспилотников с середины июля заблокирована работа терминалов, через которые ежемесячно вывозили до 1,5 млн тонн зерна;
  • Порт Новороссийска: в августе прекратили работу все три ключевых зерновых терминала общей мощностью перевалки 25 млн тонн зерна в год;
  • Падение экспорта: в августе отгрузки упали на 60% год к году — до 2,2 млн. тонн, а в сентябре прогнозируют снижение до 2 млн. тонн;
  • Накопление остатков: по оценкам аналитиков компании "ПроЗерно", нераспроданными могут остаться до 35 млн. тонн зерна урожая в этом году, в том числе 22 млн. тонн пшеницы.

Эксперты отмечают, что перспективы быстрого восстановления безопасного судоходства в акватории отсутствуют, что создает угрозу системному кризису всей зерновой отрасли РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия не может вывезти зерно, а экспорт рухнул до минимума с 2010 года. С 1 по 20 августа отгрузки зерна нового урожая из РФ сократились в 2,5 раза — до 1,4 млн тонн, а отдельно пшеницы — в 2,6 раза.

Автор:
Максим Кольц

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