Один из главных аграрных регионов РФ ввел режим ЧС из-за остановки экспорта зерна

Ростовская область, обеспечивающая почти 10% российского урожая зерновых, с 28 августа ввела режим чрезвычайной ситуации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Удары беспилотников парализовали 80% экспорта

Главной причиной коллапса стала остановка работы портов Азовского моря с середины июля из-за постоянных атак беспилотников. Ранее через эти терминалы ежемесячно отправляли на экспорт до 1,5 миллионов тонн зерна.

В августе под удары БПЛА попали и крупнейшие зерновые терминалы Черного моря, что привело к параличу более 80% всех мощностей по вывозу российского зерна.

По данным аналитиков, в августе экспорт пшеницы из РФ упал до 16-летнего минимума – всего 1,9 миллиона тонн. Это в 2,3 раза меньше показателей августа прошлого года и в 2,6 раза ниже среднего значения за последние пять лет.

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский подтвердил, что экономическое состояние аграриев стало критическим.

Отсутствие альтернатив и падение цен

Попытки найти альтернативные пути логистики не приносят результатов. Использование терминалов Балтийского моря или северных портов ограничено из-за нехватки мощностей и логистических сложностей.

Переполненные элеваторы и невозможность сбыта заставляют фермеров продавать урожай за бесценок. Цена пшеницы 4-го класса в европейской части РФ опустилась до 8575 рублей за тонну, что на 35% ниже начала сезона.

Напомним, остановка портов бьет по российскому зерну, а экспорт упал до минимума с 2010 года. Остановка ключевых терминалов уже привела к избытку зерна внутри РФ и существенному ущербу для аграриев.

Правительство РФ ищет альтернативные логистические маршруты для экспорта зерна из-за блокирования ключевых портовых мощностей в Черном и Азовском морях. В частности, рассматривается возможность транспортировки агропродукции через Северный Ледовитый океан.