Один із головних аграрних регіонів РФ ввів режим НС через зупинку експорту зерна

Ростовська область, яка забезпечує майже 10% російського врожаю зернових, з 28 серпня запровадила режим надзвичайної ситуації.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Удари безпілотників паралізували 80% експорту

Головною причиною колапсу стала зупинка роботи портів Азовського моря із середини липня через постійні атаки безпілотників. Раніше через ці термінали щомісяця відправляли на експорт до 1,5 мільйона тонн зерна.

У серпні під удари БПЛА потрапили й найбільші зернові термінали Чорного моря, що призвело до паралічу понад 80% усіх потужностей з вивозу російського збіжжя.

За даними аналітиків, у серпні експорт пшениці з РФ впав до 16-річного мінімуму — лише 1,9 мільйона тонн. Це у 2,3 раза менше за показники серпня минулого року та у 2,6 раза нижче за середнє значення за останні п'ять років.

Голова Російського зернового союзу Аркадій Злочевський підтвердив, що економічний стан аграріїв став критичним.

Відсутність альтернатив та падіння цін

Спроби знайти альтернативні шляхи логістики не дають результатів. Використання терміналів Балтійського моря чи північних портів є обмеженим через брак потужностей та логістичні складнощі.

Переповнені елеватори та неможливість збуту змушують фермерів продавати врожай за бесценок. Ціна пшениці 4-го класу в європейській частині РФ опустилася до 8 575 рублів за тонну, що на 35% нижче за початок сезону.

Нагадаємо, зупинка портів б'є по російському зерну, а експорт впав до мінімуму з 2010 року. Зупинка ключових терміналів уже призвела до надлишку зерна всередині РФ та суттєвих збитків для аграріїв.

Уряд РФ шукає альтернативні логістичні маршрути для експорту зерна через блокування ключових портових потужностей у Чорному та Азовському морях. Зокрема, розглядається можливість транспортування агропродукції через Північний Льодовитий океан.