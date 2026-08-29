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Не більше 6 одиниць у руки: в АТБ пояснили, навіщо ввели обмеження на продаж продуктів

АТБ
АТБ ввів обмеження через спекулянтів

Мережа супермаркетів АТБ ввела тимчасові обмеження на продаж соціальних груп товарів — не більше 6 одиниць в одні руки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АТБ.

У компанії зазначили, що окрім ворожих ударів по інфраструктурі, підставою для такого рішення стало зростання випадків спекуляції, коли перекупники фактично роблять оптові закупівлі.

"Це критично збільшує навантаження на нашу логістику, яка покликана передусім безперебійно забезпечувати свіжими продуктами широкі верстви населення, навіть у найбільш небезпечних прифронтових регіонах", - йдться в повідомленні.

У пресслужбі наголошують, що ритейлер дотримується принципів прозорості та робить усе можливе задля стабільного постачання якісних товарів.

Водночас у коментарі Суспільному представник мережі повідомив, що в АТБ немає дефіциту товарів. Попри те, що у магазинах вивісили таблички з обмеженням продажу окремих товарів, — ажіотаж створюють продавці, які купують товари великими партіями і перепродають їх.

Фото 2 — Не більше 6 одиниць у руки: в АТБ пояснили, навіщо ввели обмеження на продаж продуктів
Фото 3 — Не більше 6 одиниць у руки: в АТБ пояснили, навіщо ввели обмеження на продаж продуктів

Нагадаємо, 3 червня, російські військові здійснили масовану атаку на Дніпро та Дніпровський район. Ворог поцілив у логістичну інфраструктуру міста, зокрема під удар потрапили складські приміщення провідної української мережі продуктових супермаркетів АТБ. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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