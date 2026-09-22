Трамп під час зустрічі з Зеленським заявив про два варіанти закінчення війни: один дуже поганий

Президент України Володимир Зеленський 22 вересня зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку під час проведення Генеральної Асамблеї ООН. Трамп окреслив два можливі варіанти закінчення війни, один із яких може мати дуже погані наслідки, а інший — сприяти розвитку країн.

Про це повідомляє Dilo, з посиланням на трансляцію "Суспільне. Новини".

Відкрита частина розмови у присутності преси тривала сім хвилин, після чого переговори продовжилися за закритими дверима. Обидва лідери прибули на зустріч у складі офіційних делегацій.

З американської сторони були присутні держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент, керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, спецпредставники президента Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Українську делегацію представляли голова ОП Кирило Буданов, міністр енегретики Денис Шмигаль, голова МЗС Андрій Сибіга, голова служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Завершити війну до зими

"Я сподіваюся, що ми зможемо покласти край цій війні. Нам у цьому допоможе президент Трамп, і я думаю, це треба зробити якомога швидше – поки не настала зима", – сказав Зеленський на початку зустрічі.

За словами Трампа, для Росії також є інтерес завершити війну. Він заявив, що існує два варіанти її завершення: "Один дуже поганий, інший такий, який може підняти країни до величі".

Заяви про угоду та мирні перспективи

Під час спілкування з журналістами Дональда Трампа запитали, чи досі він дотримується торішньої заяви про те, що Україна може повернути всі свої території.

"Я думаю, що вони дійдуть угоди. Я не хочу говорити, про яку саме угоду йдеться", — відповів Дональд Трамп.

Своєю чергою Володимир Зеленський подякував американському колезі за підтримку та наголосив на важливості якнайшвидшого врегулювання конфлікту.

Обговорення ударів по російських НПЗ

Президент США прокоментував українські удари по російських об'єктах інфраструктури, зазначивши, що вони вплинули на ціни на дизельне паливо і стали серйозним випробуванням для РФ. За словами Трампа, атаки по Росії "вдарили дуже серйозно", і це питання планувалося детально обговорити під час закритих переговорів.

Президент США також додав, що українці можуть пишатися своєю країною, назвавши їх "хоробрими воїнами".

"Українці дуже добрі бійці. Їм справді є чим пишатися. Дуже здібні люди, дуже сильне керівництво", – сказав він.

Нагадаємо, 19 вересня президент США Дональд Трамп підписав закон покійного сенатора Ліндсі Грема про "пекельні санкції" проти Росії.