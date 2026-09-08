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Зеленський і Трамп зустрінуться у вересні: у МЗС розповіли про домовленість

Зеленський і Трамп
У вересні може відбутися зустріч Зеленського і Трампа

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп попередньо домовилися про особисту зустріч у вересні. Одним із можливих майданчиків для переговорів може стати відкриття 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як пише Dilo, про це інформує "Укрінформ".

Зеленський і Трамп зустрінуться у вересні?

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив, що президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп попередньо домовилися про особисту зустріч у вересні.

За його словами, зустріч лідерів може відбутися пізніше цього місяця. Одним із можливих майданчиків для переговорів є Нью-Йорк, де проходитиме відкриття 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Український президент традиційно бере участь у заходах Генасамблеї.

Серед можливих тем переговорів Тихий назвав мирний процес і пошук шляхів припинення війни. Також сторони можуть обговорити відновлення тристороннього формату переговорів та можливу зустріч лідерів.

Окрему увагу, за словами речника МЗС, планують приділити двосторонньому порядку денному України та США. Йдеться, зокрема, про посилення української протиповітряної оборони, план процвітання, гарантії безпеки та дронову угоду.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вимагатиме гроші від Європи за військову допомогу, яку Сполучені Штати раніше безкоштовно передали Україні за за часів адміністрації Джо Байдена.

Автор:
Ольга Опенько

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