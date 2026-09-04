Трамп вимагає від Європи гроші за допомогу США Україні, надану за часів Байдена

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вимагатиме гроші від Європи за військову допомогу, яку Сполучені Штати раніше безкоштовно передали Україні за за часів адміністрації Джо Байдена.

Як пише Dilo, про це очільник Білого дому написав у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, адміністрація Джо Байдена передала Україні та НАТО значно більше боєприпасів, ніж американські військові використали під час операції в Ірані.

«Сотні мільярдів доларів було передано Україні та НАТО безкоштовно — Європа мала б за це заплатити, якби її попросили. Але ми вимагатимемо ці гроші, хоча й дещо із запізненням», — написав президент США.

Він наголосив, що Вашингтон має "практично необмежені" запаси боєприпасів середньої та високої якості, а американське виробництво озброєнь працює на безпрецедентних рівнях.

Трамп зауважив, що США накопичують боєприпаси та готуються до можливих надзвичайних сценаріїв. Він також зазначив, що Сполучені Штати тимчасово залишають вироблені боєприпаси для власних потреб, а продаж зброї союзникам незабаром мають відновитися.

Допомога США Україні

За даними Кільського інституту світової економіки, який регулярно веде відповідні підрахунки, сукупна допомога США в Україні склала 115,38 млрд євро ($133,8 млрд). При цьому військова допомога оцінюється в 64,62 млрд євро ($75 млрд), решта – фінансова та гуманітарна. За номінальними виплатами США посідають 1-е місце серед союзників України, але за часткою ВВП – 16-те та 17-те відповідно.

Для порівняння: країни ЄС витратили 230,5 млрд євро, ще 160,6 млрд євро заплановано до видачі.

Трамп неодноразово кидався сумами, що у рази перевищують реальні. Наприклад, він постійно заявляв, що за часів Джо Байдена США забезпечили Україні постачання зброї на $350 млрд.

Після повернення до Білого дому Трамп перестав допомагати Києву, перейшовши на комерційні відносини та почавши продавати зброю за європейські чи українські гроші.

«Я також допомагаю Україні, але за це доводиться платити їм самим. Тож за це платить Європа», — заявляв Трамп

У травні Державний департамент США схвалив потенційний продаж для України зенітного ракетного комплексу середнього радіусу дії Hawk та супутнього обладнання. Загальна вартість оцінюється в 108,1 мільйона доларів.