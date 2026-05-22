Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,01

EUR

51,30

-0,00

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,60

51,40

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для ЗРК Hawk на понад $108 млн

ЗРК HAWK
ЗРК HAWK. Фото: murphman61

Державний департамент США схвалив потенційний продаж для України зенітного ракетного комплексу середнього радіусу дії Hawk та супутнього обладнання. Загальна вартість оцінюється в 108,1 мільйона доларів.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Держдепу. 

Зазначається, що уряд України звернувся із запитом на придбання:

  • причепів із висувними щоглами; 
  • основних модифікацій і послуг із технічного обслуговування; 
  • запасних частин, витратних матеріалів і аксесуарів, а також підтримки з ремонту та повернення обладнання; 
  • інженерних, технічних і логістичних послуг уряду США та підрядників; 
  • інших пов’язаних елементів логістичної та програмної підтримки для ракетних систем FrankenSAM HAWK.

"Запропонований продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та нацбезпеки США, покращуючи безпеку країни-партнера, яка є силою політичної та економічної стабільності в Європі. Продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки більш потужним інтегрованим потенціалом протиповітряної оборони", - зазначили у Держдепі. 

Там додали, що продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність США. Головним підрядником у цьому проєкті стане компанія Sierra Nevada Corporation. 

Раніше Держдепартамент США схвалив можливу угоду щодо продажу Україні керованих авіаційних бомб JDAM збільшеної дальності та супутнього обладнання на загальну суму 373,6 мільйона доларів.

Автор:
Світлана Манько