Втрати ворога станом на 22 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 880 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1549 добу повномасштабної війни становлять 1 353 860 осіб.

Втрати Росії у війні на 22 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 травня втратила:

особового складу – близько 1 353 860 (+880) осіб;

танків – 11 944 (+1) од;

бойових броньованих машин – 24 594 (+3) од;

артилерійських систем – 42 511 (+57) од;

РСЗВ – 1 798 (+1) од;

засоби ППО – 1 390 (+1) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземні робототехнічні комплекси – 1 440 (+4) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 304 659 (+1 872) од;

крилаті ракети – 4 632 (+0) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 98 205 (+135) од;

спеціальна техніка – 4 207 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

