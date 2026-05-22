Втрати ворога станом на 22 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 880 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1549 добу повномасштабної війни становлять 1 353 860 осіб.
Втрати Росії у війні на 22 травня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 травня втратила:
- особового складу – близько 1 353 860 (+880) осіб;
- танків – 11 944 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 24 594 (+3) од;
- артилерійських систем – 42 511 (+57) од;
- РСЗВ – 1 798 (+1) од;
- засоби ППО – 1 390 (+1) од;
- літаків – 436 (+0) од;
- гелікоптерів – 353 (+0) од;
- наземні робототехнічні комплекси – 1 440 (+4) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 304 659 (+1 872) од;
- крилаті ракети – 4 632 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 98 205 (+135) од;
- спеціальна техніка – 4 207 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 травня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
