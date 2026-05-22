Потери врага по состоянию на 22 мая 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 880 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1549 сутки полномасштабной войны составляют 1 353 860 человек.

Потери России в войне на 22 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 22 мая потеряла:

личного состава – около 1 353 860 (+880) человек;

танков – 11 944 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 24 594 (+3) ед;

артиллерийских систем – 42 511 (+57) ед;

РСЗО – 1 798 (+1) ед;

средства ПВО – 1 390 (+1) ед;

самолетов – 436 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземные робототехнические комплексы – 1440 (+4) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 304 659 (+1 872) ед;

крылатые ракеты – 4 632 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 98 205 (+135) ед;

специальная техника – 4207 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 22 мая

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 115 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 7 ударных БпЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

