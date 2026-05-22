Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для ЗРК Hawk более чем на $108 млн

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу для Украины зенитного ракетного комплекса среднего радиуса действия Hawk и сопутствующего оборудования. Общая стоимость оценивается в 108,1 миллионов долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом идет речь в сообщении на официальном сайте Госдепа.

Отмечается, что правительство Украины обратилось с запросом на приобретение:

прицепов с выдвижными мачтами;

основных модификаций и услуг по техническому обслуживанию;

запасных частей, расходных материалов и аксессуаров, а также поддержки по ремонту и возврату оборудования;

инженерных, технических и логистических услуг правительства США и подрядчиков;

других связанных элементов логистической и программной поддержки ракетных систем FrankenSAM HAWK.

"Предложенная продажа будет поддерживать цели внешней политики и нацбезопасности США, улучшая безопасность страны-партнера, которая является силой политической и экономической стабильности в Европе. Продажа улучшит возможности Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для проведения миссий самообороны и региональной безопасности более мощным интегрированным потенциалом противовоздушной".

Там добавили, что продажи не будут оказывать негативного влияния на обороноспособность США. Главным подрядчиком в этом проекте станет компания Sierra Nevada Corporation.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможное соглашение о продаже Украине управляемых авиационных бомб JDAM увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на общую сумму 373,6 миллиона долларов.