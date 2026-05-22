Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,01

EUR

51,30

-0,00

Наличный курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,60

51,40

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для ЗРК Hawk более чем на $108 млн

ЗРК HAWK
ЗРК HAWK. Фото: murphman61

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу для Украины зенитного ракетного комплекса среднего радиуса действия Hawk и сопутствующего оборудования. Общая стоимость оценивается в 108,1 миллионов долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом идет речь в сообщении на официальном сайте Госдепа.

Отмечается, что правительство Украины обратилось с запросом на приобретение:

  • прицепов с выдвижными мачтами;
  • основных модификаций и услуг по техническому обслуживанию;
  • запасных частей, расходных материалов и аксессуаров, а также поддержки по ремонту и возврату оборудования;
  • инженерных, технических и логистических услуг правительства США и подрядчиков;
  • других связанных элементов логистической и программной поддержки ракетных систем FrankenSAM HAWK.

"Предложенная продажа будет поддерживать цели внешней политики и нацбезопасности США, улучшая безопасность страны-партнера, которая является силой политической и экономической стабильности в Европе. Продажа улучшит возможности Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для проведения миссий самообороны и региональной безопасности более мощным интегрированным потенциалом противовоздушной".

Там добавили, что продажи не будут оказывать негативного влияния на обороноспособность США. Главным подрядчиком в этом проекте станет компания Sierra Nevada Corporation.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможное соглашение о продаже Украине управляемых авиационных бомб JDAM увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на общую сумму 373,6 миллиона долларов.

Автор:
Светлана Манько