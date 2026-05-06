Госдеп США одобрил продажу Украине управляемых авиабомб JDAM на $373 млн: какие характеристики

Госдепартамент США одобрил возможное соглашение о продаже Украине управляемых авиационных бомб JDAM увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на общую сумму 373,6 миллиона долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Госдеп США.

Что получит Украина

Там отметили, что правительство Украины пригласило закупку 1200 комплектов хвостовых частей для боеприпасов совместного прямого удара (JDAM) типа KMU-572 и 332 комплекта хвостовых частей для JDAM типа KMU-556.

В Госдепартаменте заявили, что соглашение должно укрепить безопасность Украины и ее способность к самозащите и выполнению региональных задач безопасности. В ведомстве также подчеркнули, что продажа не изменит базовый военный баланс в регионе.

Также в пакет войдут

оборудование для обслуживания боеприпасов,

запасные и ремонтные части,

расходные материалы,

поддержка по ремонту и обслуживанию,

программное обеспечение для вооружения,

инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков.

Основным подрядчиком будет компания Boeing.

Сроки возможных поставок не указываются.

О JDAM-ER: характеристики

JDAM – американские комплекты наведения, которые превращают обычные авиабомбы в высокоточные боеприпасы.

Оборудование содержит систему наводки на базе инерционной навигации и GPS. Модифицированный комплект JDAM-ER также имеет складывающееся крыло, превращающее бомбы в крылатые бомбы.

С дальностью до 72 км эти бомбы имеют схожий радиус действия с ракетами HIMARS, но большие боевые части и более низкую стоимость. Вес авиабомбы может достигать 1000 кг и оставляет после себя воронку глубиной до 5 метров.

Украина использует JDAM на фронте с 2024 года.

Напомним, несколько дней назад глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что финансирование для Украины в объеме $400 млн, ранее утвержденное Конгрессом, было разблокировано после нескольких недель внутренних проверок.

Речь идет о 400 миллионах долларов, которые Конгресс в рамках оборонного бюджета на 2026 финансовый год выделил на USAI – инициативу, предусматривающую производство американскими компаниями приоритетного оружия для Сил обороны Украины.