Таиланд восстановил проект "Сухопутный мост" стоимостью $30 млрд после кризиса в Ормузском проливе

Правительство Таиланда активизировало продвижение проекта "Сухопутный мост" стоимостью около 1 трлн батов ($30,45 млрд) после недавнего кризиса вокруг Ормузского пролива, который в очередной раз продемонстрировал зависимость мировой торговли от стратегических морских маршрутов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Проект предполагает создание логистического коридора между новыми глубоководными портами Чумпхон в Сиамском заливе и Ранонгом на побережье Андаманского моря. Грузы между портами планируют перевозить по железной дороге и автомобильным магистралям, что должно стать альтернативой перегруженному Малаккскому проливу.

По данным правительственной презентации, с которой ознакомилось Reuters, новый маршрут может сократить логистические расходы почти на 30% и снизить время доставки грузов между южным Китаем и портами Индийского океана до 14 дней.

Ключевым элементом проекта станет 90-километровая железная дорога между двумя портами. Ее пропускная способность оценивается в 20 млн. контейнеров (TEU) в год. Также предусмотрено строительство автомобильных и интеграция коридора с национальной транспортной сетью.

В то же время, реализация проекта сталкивается с рядом вызовов. Часть местных жителей выступает против строительства из-за возможного влияния на рыболовство и окружающую среду. Кроме того, аналитики сомневаются, что коридор сможет конкурировать с Малаккским проливом как один из главных мировых транзитных маршрутов.

Эксперты считают, что проект может быть более реалистичен как региональный транспортный и энергетический коридор для самого Таиланда, чем как полноценная альтернатива одному из важнейших морских путей мира.

Напомним, сегодня первые нефтяные и газовые суда начали проходить через Ормузский пролив после вступления в силу временного соглашения между США и Ираном о возобновлении работы ключевого морского маршрута.