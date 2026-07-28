Украинцы ввезли почти 170 тысяч легковушек из-за границы: более 70% импорта составили подержанные авто

С начала 2026 года в Украину ввезли более 169 тысяч легковых автомобилей общей стоимостью почти 96,6 млрд. грн. Более 70% от общего объема импорта составили подержанные автомобили.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

За шесть месяцев таможенные поступления от импорта легкового транспорта составили 32,1 млрд. грн. Подержанные автомобили обеспечили 17,7 млрд грн уплаченных платежей, а новые – 14,4 млрд грн.

Распределение по типу топлива и стоимости

Наибольшую долю среди импортируемых машин занимают бензиновые автомобили — 54,5%. На втором месте оказались дизельные машины с долей 20,3%, опередившие электрокары (13%) и гибриды (12,1%).

Средняя стоимость автомобилей в зависимости от типа двигателя распределилась следующим образом:

гибриды - почти 27 тысяч;

дизельные автомобили - 16 тысяч;

электрические автомобили — более 10 тысяч;

бензиновые авто - 9 тысяч.

По объему таможенных платежей в бюджет первое место заняли бензиновые автомобили – более 14,6 млрд грн. Дизельные авто принесли 8,4 млрд грн, гибриды – 7,1 млрд грн, а электрокары – 2 млрд грн.

Из каких стран импортировали автомобиль?

Автомобили ввозили из более чем 50 стран мира. Около 105,1 тыс. машин (62% от общего количества) приходится на три страны:

США - 73,2 тыс. авто (43%);

Германия - 17,3 тыс. авто (10%);

Польша – 14,6 тыс. авто (9%).

Напомним, в январе-июне украинцы приобрели 26,3 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до пяти лет. Около половины этого сегмента составляли электромобили и гибриды, а самой популярной моделью стал Nissan Rogue.