Частный технический университет выпустил первых бакалавров, несмотря на потерю кампуса в Мариуполе.

Частный технический университет "Метинвест Политехника" выпустил первое поколение бакалавров. Более 100 студентов завершили четырехлетнюю учебу во время полномасштабной войны.

Выпуск прошел на фоне системного дефицита квалифицированных работников в Украине. По данным Европейской Бизнес Ассоциации, в 2025 году 74% опрошенных работодателей сообщали о значительной нехватке специалистов, еще 21% – о частичной. В то же время 83% компаний открывали новые вакансии.

Первый набор провели после начала большой войны

Группа "Метинвест" решила создать собственный горно-металлургический университет около шести лет назад. В 2021 году в центре Мариуполя начали строить студенческий городок с учебным корпусом, общежитием и спортивным комплексом.

После начала полномасштабного вторжения строительство остановилось. Университет сохранил преподавателей, сменил учебные программы и перешел на смешанное обучение.

Первый набор был проведен осенью 2022 года. На бакалаврские и магистерские программы тогда поступили более 450 студентов. Лекции проходили онлайн, а практические и очные занятия – в Запорожье, Кривом Роге и Каменском.

Через четыре года более 100 студентов получили дипломы бакалавров. Они учились по направлениям металлургии, горноводству, автоматизации, компьютерным наукам и охране труда.

Сейчас в университете обучается 1335 студентов. Он готовит специалистов от уровня профессионального младшего бакалавра до аспирантуры. Среди студентов – более 50 ветеранов, которые овладевают новой гражданской профессией.

Университет принадлежит группе "Метинвест". Ее крупнейшим акционером является группа SCM с долей 71,24%. Smart Holding владеет 23,76%.

"Метинвест Политехника" подготовила первое поколение бакалавров. Фото: пресс-служба группы "Метинвест"

Студентов готовят к работе на предприятиях

Учебные программы университета ориентированы на нужды промышленности. Студенты разбирают производственные задания и проходят практику на предприятиях "Метинвеста".

Часть выпускников уже работает на горно-обогатительных комбинатах Кривого Рога, "Запорожстали", "Каметстали" и "Метинвест Диджитал". Студенты могут получать стипендии до 10 тысяч гривен, а лучшим выпускникам компания предлагает работу.

Такая система сродни дуальному образованию: студент объединяет обучение в вузе с практикой на рабочем месте. Это помогает сократить разрыв между университетской программой и навыками, в которых нуждается бизнес.

Студент получает опыт еще до выпуска, а работодатель может учить будущих работников работать с конкретными технологиями и оборудованием.

Чему бизнес сам обучает работников

Нехватка людей уже сдерживает развитие компаний и экономики. Среди главных причин бизнес называет мобилизацию, миграцию, выезд молодежи за границу, переезд работников в другие регионы и недостаток нужных навыков у кандидатов.

В таких условиях собственный университет помогает промышленной группе меньше зависеть от открытого рынка труда. Компания может влиять на обучающие программы, привлекать студентов к практике и предлагать им работу еще до получения диплома.

В то же время такая модель рискует: обучение может быть слишком тесно привязано к потребностям одного работодателя. Поэтому ее успех следует оценивать не только по количеству дипломов.

Важно, сколько выпускников будут работать по специальности, смогут ли они найти работу вне группы и насколько их знания будут соответствовать изменениям в промышленности.

Первый выпуск показал, что университет смог завершить полный цикл подготовки бакалавров даже без запланированного кампуса в Мариуполе. Следующий показатель – сколько этих специалистов останется в украинской промышленности.