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Частный технический университет выпустил первых бакалавров, несмотря на потерю кампуса в Мариуполе.
Частный технический университет "Метинвест Политехника" выпустил первое поколение бакалавров. Более 100 студентов завершили четырехлетнюю учебу во время полномасштабной войны.
Выпуск прошел на фоне системного дефицита квалифицированных работников в Украине. По данным Европейской Бизнес Ассоциации, в 2025 году 74% опрошенных работодателей сообщали о значительной нехватке специалистов, еще 21% – о частичной. В то же время 83% компаний открывали новые вакансии.
Первый набор провели после начала большой войны
Группа "Метинвест" решила создать собственный горно-металлургический университет около шести лет назад. В 2021 году в центре Мариуполя начали строить студенческий городок с учебным корпусом, общежитием и спортивным комплексом.
После начала полномасштабного вторжения строительство остановилось. Университет сохранил преподавателей, сменил учебные программы и перешел на смешанное обучение.
Первый набор был проведен осенью 2022 года. На бакалаврские и магистерские программы тогда поступили более 450 студентов. Лекции проходили онлайн, а практические и очные занятия – в Запорожье, Кривом Роге и Каменском.
Через четыре года более 100 студентов получили дипломы бакалавров. Они учились по направлениям металлургии, горноводству, автоматизации, компьютерным наукам и охране труда.
Сейчас в университете обучается 1335 студентов. Он готовит специалистов от уровня профессионального младшего бакалавра до аспирантуры. Среди студентов – более 50 ветеранов, которые овладевают новой гражданской профессией.
Университет принадлежит группе "Метинвест". Ее крупнейшим акционером является группа SCM с долей 71,24%. Smart Holding владеет 23,76%.
Студентов готовят к работе на предприятиях
Учебные программы университета ориентированы на нужды промышленности. Студенты разбирают производственные задания и проходят практику на предприятиях "Метинвеста".
Часть выпускников уже работает на горно-обогатительных комбинатах Кривого Рога, "Запорожстали", "Каметстали" и "Метинвест Диджитал". Студенты могут получать стипендии до 10 тысяч гривен, а лучшим выпускникам компания предлагает работу.
Такая система сродни дуальному образованию: студент объединяет обучение в вузе с практикой на рабочем месте. Это помогает сократить разрыв между университетской программой и навыками, в которых нуждается бизнес.
Студент получает опыт еще до выпуска, а работодатель может учить будущих работников работать с конкретными технологиями и оборудованием.
Чему бизнес сам обучает работников
Нехватка людей уже сдерживает развитие компаний и экономики. Среди главных причин бизнес называет мобилизацию, миграцию, выезд молодежи за границу, переезд работников в другие регионы и недостаток нужных навыков у кандидатов.
В таких условиях собственный университет помогает промышленной группе меньше зависеть от открытого рынка труда. Компания может влиять на обучающие программы, привлекать студентов к практике и предлагать им работу еще до получения диплома.
В то же время такая модель рискует: обучение может быть слишком тесно привязано к потребностям одного работодателя. Поэтому ее успех следует оценивать не только по количеству дипломов.
Важно, сколько выпускников будут работать по специальности, смогут ли они найти работу вне группы и насколько их знания будут соответствовать изменениям в промышленности.
Первый выпуск показал, что университет смог завершить полный цикл подготовки бакалавров даже без запланированного кампуса в Мариуполе. Следующий показатель – сколько этих специалистов останется в украинской промышленности.