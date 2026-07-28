"Укрнафта" запустила собственный софт для капитального ремонта скважин: какой результат

В АО "Укрнафта" внедрили собственное программное обеспечение – WellWorkoverSupervisor – для контроля за капитальным ремонтом скважин. Программа автоматизирует расчеты работ на больших глубинах, а также формирует графики и PDF-отчеты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

"Использование WellWorkoverSupervisor уже позволило сократить время подготовки планов работ, минимизировать риск ошибок в расчетах и повысить уровень производственной безопасности", - отметил председатель правления компании Богдан Кукура.

Предпосылки создания ПО

Капитальный ремонт скважин предусматривает работу с оборудованием на глубине в несколько тысяч метров, что требует инженерных расчетов и соблюдения мер безопасности.

Ранее у компании не было единого стандартизированного программного инструмента для таких задач. Часть расчетов выполнялась вручную или с помощью устаревшего программного обеспечения.

Функционал WellWorkoverSupervisor

По своему функционалу программный комплекс отвечает дорогостоящим зарубежным аналогам. Программное обеспечение включает более 30 специализированных модулей. По своим функциям система отвечает иностранным аналогам и позволяет:

автоматизировать технологические расчеты;

строить графики и инженерные схемы;

формировать PDF- отчеты;

использовать встроенный справочник труб, резьбовых соединений и оборудования.

Ранее сообщалось, что "Укрнефть" модернизирует добычу нефти и газа с помощью автоматики. Компания уже запустила 112 новых систем автоматической дозировки химических реагентов, защищающих оборудование от повреждений непосредственно под землей.