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"Укрнафта" запустила собственный софт для капитального ремонта скважин: какой результат
В АО "Укрнафта" внедрили собственное программное обеспечение – WellWorkoverSupervisor – для контроля за капитальным ремонтом скважин. Программа автоматизирует расчеты работ на больших глубинах, а также формирует графики и PDF-отчеты.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".
"Использование WellWorkoverSupervisor уже позволило сократить время подготовки планов работ, минимизировать риск ошибок в расчетах и повысить уровень производственной безопасности", - отметил председатель правления компании Богдан Кукура.
Предпосылки создания ПО
Капитальный ремонт скважин предусматривает работу с оборудованием на глубине в несколько тысяч метров, что требует инженерных расчетов и соблюдения мер безопасности.
Ранее у компании не было единого стандартизированного программного инструмента для таких задач. Часть расчетов выполнялась вручную или с помощью устаревшего программного обеспечения.
Функционал WellWorkoverSupervisor
По своему функционалу программный комплекс отвечает дорогостоящим зарубежным аналогам. Программное обеспечение включает более 30 специализированных модулей. По своим функциям система отвечает иностранным аналогам и позволяет:
- автоматизировать технологические расчеты;
- строить графики и инженерные схемы;
- формировать PDF- отчеты;
- использовать встроенный справочник труб, резьбовых соединений и оборудования.
Ранее сообщалось, что "Укрнефть" модернизирует добычу нефти и газа с помощью автоматики. Компания уже запустила 112 новых систем автоматической дозировки химических реагентов, защищающих оборудование от повреждений непосредственно под землей.