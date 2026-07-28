Известный производитель батарей подал на банкротство после потери контракта с Apple

Немецкий производитель аккумуляторов Varta подал заявление о неплатежеспособности из-за углубления финансового кризиса. Главной причиной такого шага стала потеря Apple, которая являлась ключевым заказчиком компании и решила отказаться от дальнейшего сотрудничества.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

По словам генерального директора Varta AG Михаэля Остерманна, компания столкнулась со значительными вызовами за последние кварталы. Решение подать заявление о неплатежеспособности, обусловленное ожидаемым с 2027 года структурным разрывом в финансировании, а не текущей неспособностью выполнять платежные обязательства.

В настоящее время производство продолжается, а работники получают заработную плату в обычном режиме.

Подходящее подразделение по выпуску бытовых батареек Varta Consumer Batteries является отдельным юридическим лицом и не подпадает под процедуру банкротства. В то же время, отдельные заявления о неплатежеспособности подали три операционных дочерних предприятия — Varta Microbattery, Varta Micro Production и Varta Storage.

Кризис усугубили ухудшение рыночной ситуации, снижение спроса и неблагоприятные колебания валютных курсов. Однако решающим ударом стал отказ Apple от закупок элементов питания CoinPower для наушников AirPods в пользу китайских поставщиков.

Акционеры Varta, в том числе Porsche AG и австрийский инвестор Михаэль Тойнер, отказались предоставить компании дополнительное финансирование.

Напомним, Apple вернула статус самой дорогой компании мира. 27 июля технологический гигант опередил Nvidia в соревновании за самую высокую рыночную капитализацию на фоне падения акций конкурента и отказа Apple от многомиллиардных затрат на собственную AI-инфраструктуру.