Відомий виробник батарей подав на банкрутство після втрати контракту з Apple

Німецький виробник акумуляторів Varta подав заяву про неплатоспроможність через поглиблення фінансової кризи. Головною причиною такого кроку стала втрата Apple, яка була ключовим замовником компанії та вирішила відмовитися від подальшої співпраці.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

За словами генерального директора Varta AG Міхаеля Остерманна, компанія зіткнулася зі значними викликами протягом останніх кварталів. Рішення подати заяву про неплатоспроможність зумовлене очікуваним з 2027 року структурним розривом у фінансуванні, а не поточною нездатністю виконувати платіжні зобов'язання.

Наразі виробництво продовжується, а працівники отримують заробітну плату у звичайному режимі.

Прибутковий підрозділ з випуску побутових батарейок Varta Consumer Batteries є окремою юридичною особою та не підпадає під процедуру банкрутства. Водночас окремі заяви про неплатоспроможність подали три операційні дочірні підприємства — Varta Microbattery, Varta Micro Production та Varta Storage.

Кризу поглибили погіршення ринкової ситуації, зниження попиту та несприятливі коливання валютних курсів. Проте вирішальним ударом стала відмова Apple від закупівель елементів живлення CoinPower для навушників AirPods на користь китайських постачальників.

Акціонери Varta, серед яких Porsche AG та австрійський інвестор Міхаель Тойнер, відмовилися надати компанії додаткове фінансування.

Нагадаємо, Apple повернула статус найдорожчої компанії світу. 27 липня технологічний гігант випередив Nvidia у змаганні за найвищу ринкову капіталізацію на тлі падіння акцій конкурента та відмови Apple від багатомільярдних витрат на власну AI-інфраструктуру.