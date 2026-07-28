НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії: причина

Національний банк України застосував захід впливу до ТОВ "ФК "Онлайн Фінанс", відкликавши у нього ліцензію на діяльність фінансової компанії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Підставою для ухвалення такого рішення стало невиконання вимог регулятора щодо приведення структури власності у відповідність до норм прозорості, які визначені в Положенні № 30.

Ще 18 травня 2026 року Нацбанк визнав структуру власності ТОВ "ФК "Онлайн Фінанс" непрозорою. Подані компанією документи та відомості не дозволили встановити:

осіб, які мають істотну участь або здійснюють значний вплив на управління та діяльність компанії;

усіх ключових учасників юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами;

реальний характер взаємозв’язків між компанією та її бенефіціарами.

НБУ дав установі час до 22 червня 2026 року для усунення цих порушень, однак фінансова компанія у визначений строк рішення регулятора не виконала. У результаті 27 липня 2026 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив рішення про остаточне відкликання ліцензії.

Нагадаємо, НБУ відкликав ліцензії у двох страховиків — СК "Аско ДС" та СК "Перемога". Рішення щодо позбавлення їх права на здійснення страхової діяльності ухвалили через систематичні порушення вимог законодавства та ведення ризикових операцій.

Крім того, НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії "Просто лізинг", яка мала право надавати послуги з фінансового лізингу, за повторне невиконання вимог законодавства.

Також НБУ виніс застереження фінкомпанії "КредіПлюс" через виявлені порушення під час роботи із санкційними списками.