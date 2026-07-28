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Німецький автогігант зменшив річний прогноз через падіння попиту в Китаї

Mercedes-Benz
Німецький автогігант зменшив річний прогноз через падіння попиту в Китаї / Unsplash

Німецький автовиробник Mercedes-Benz Group оновив свій річний прогноз, очікуючи зниження доходів за підсумками року. Причиною цього стало суттєве уповільнення продажів на ключовому для компанії китайському ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Financial Times.

Компанія оголосила, що її виторг за підсумками року буде "дещо нижчим", ніж попередні показники, які очікувалися на рівні минулорічних 132,2 мільярда євро.

Зниження показників зумовлене високою конкуренцією з боку місцевих виробників, обережними настроями покупців та зміною модельного ряду у Китаї. 

У другому кварталі продажі Mercedes-Benz у цій країні впали на 30% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що нівелювало зростання продажів у США та Європі.

Попри це, операційний прибуток компанії за другий квартал зріс з 1,3 мільярда євро до 1,5 мільйона євро, що відповідає очікуванням аналітиків. Цьому сприяли позитивні результати підрозділу з випуску малотоннажних вантажівок та фінансового сектору.

Складна ситуація спостерігається і в інших німецьких автоконцернів. Минулого тижня Volkswagen погіршив власний прогноз і чекає на падіння виторгу до 3%. У свою чергу BMW також знизила очікування щодо прибутку через проблеми в Китаї та вплив війни в Ірані, через що компанія прискорила оптимізацію витрат і планує скорочення тисяч робочих місць.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що світові продажі Mercedes-Benz впали через зниження попиту в Китаї. У другому кварталі світові обсяги реалізації автомобілів німецького концерну суттєво знизилися, адже затяжна криза у сфері нерухомості змусила заможних китайських покупців відмовитися від купівлі автомобілів класу люкс.

Автор:
Максим Кольц