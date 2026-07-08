Світові продажі Mercedes-Benz впали через зниження попиту в Китаї

У другому кварталі світові продажі автомобілів німецького концерну Mercedes-Benz Group AG суттєво знизилися. Головною причиною стало стрімке падіння попиту на ринку Китаю, де затяжна криза у сфері нерухомості змусила заможних покупців відмовитися від купівлі автомобілів класу люкс.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Глобальні поставки німецького автовиробника порівняно з аналогічним періодом минулого року впали на 8%. Найгіршу динаміку зафіксовано в Китаї, де продажі Mercedes-Benz обвалилися одразу на 30%.

Додатковим фактором тиску на позиції німецького бренду стала жорстка конкуренція з боку місцевих китайських виробників електромобілів. Після оприлюднення звіту акції Mercedes-Benz на торгах у Франкфурті впали на 3,7%, а загалом з початку року вони втратили понад чверть своєї вартості.

Ситуація на інших ринках та зростання сегмента електромобілів

Попри значні втрати в Азії, Mercedes-Benz продемонстрував значно кращі результати в інших регіонах світу:

у Північній Америці продажі компанії зросли на 13%, попри чинні імпортні тарифи на цьому ринку;

світові поставки повністю електричних моделей (BEV) підскочили на 51%, що забезпечив високий попит з боку європейських споживачів.

Також у компанії відзначили успішний старт продажів оновленого S-Class. Книга замовлень на цю модель у Європі повністю заповнена до кінця року, а невдовзі автомобіль вийде на інші ключові ринки.

Загалом продажі топ-моделей бренду (включно із S-Class) за квартал скоротилися на 10%, що автовиробник пояснює плановою зміною поколінь та графіками поставок. Водночас продажі позашляховиків G-Class зросли на 3%. Для покращення позицій у Китаї Mercedes-Benz планує у другому півріччі випустити кілька спеціальних моделей, адаптованих під місцевих водіїв, зокрема електричний кросовер GLC L із подовженою колісною базою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Mercedes-Benz готує новий оборонний проєкт разом із виробником дронів. Німецький автомобільний концерн, який є постачальником техніки для Бундесверу, починає нову співпрацю з дроновим стартапом Tytan Technologies для впровадження інновацій у військову сферу та розробки мобільних систем протидії безпілотникам.