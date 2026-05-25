Mercedes-Benz запустить систему міського автопілота до кінця року

Mercedes-Benz запустить систему міського автопілота до кінця року / Unsplash

Німецький автовиробник Mercedes-Benz планує до кінця поточного року запустити в Німеччині нову систему допомоги водієві, яка дозволить автомобілям самостійно пересуватися міськими вулицями від точки до точки. Компанія прагне стати одним із перших брендів, які запропонують подібну технологію на європейському ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Головний технічний директор Mercedes-Benz Йорг Бурзер оголосив, що нова система MB.DRIVE ASSIST PRO спочатку з'явиться на дорогах Штутгарта та Мюнхена. Починаючи з 2027 року, географію використання технології планують розширити на всю територію Німеччини. Роботу над проєктом автоконцерн веде спільно з Міністерством транспорту країни та Федеральним відомством автомобільного транспорту.

Гонка автопілотів та технічні виклики міста

Розробка ведеться у партнерстві з американським виробником мікросхем Nvidia. Система здатна самостійно розпізнавати сигнали світлофорів, змінювати смуги руху та орієнтуватися у щільному міському потоці, але все це відбуватиметься під обов'язковим наглядом водія.

Контекст глобального протистояння брендів:

  • Технічна складність: більшість автовиробників наразі обмежують роботу автопілотів лише швидкісними трасами через передбачуваність трафіку. Міські умови є значно складнішими через пішоходів, велосипедистів та велику кількість непередбачуваних ситуацій.
  • Досвід на інших ринках: система MB.DRIVE ASSIST PRO вже працює на автомобілях бренду в Китаї, а наприкінці 2026 року її планують запустити на ринку США.
  • Конкуренція в ЄС: американська компанія Tesla зараз активно намагається отримати сертифікацію своєї системи Full Self-Driving у Євросоюзі (перші схвалення вже отримано в Нідерландах та Литві). Водночас баварський конкурент BMW також планує презентувати аналогічний міський автопілот у Німеччині наприкінці року.

Міністр транспорту Німеччини Патрік Шнідер під час зустрічі з представниками Mercedes підтвердив, що уряд зацікавлений у швидкому впровадженні інновацій, оскільки прагне перетворити країну на провідний світовий хаб для автономного транспорту.

Нагадаємо, Mercedes-Benz відкликає 144 тисячі нових автомобілів у США через проблеми з екранами. Сервісна кампанія стосується моделей останніх років випуску, у яких виявили програмний дефект цифрової приладової панелі — під час руху автомобіля центральні дисплеї могли раптово гаснути, що створювало загрозу безпеці водіїв.

Автор:
Максим Кольц