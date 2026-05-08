Mercedes-Benz відкликає 144 тисячі нових авто у США через проблеми з екранами

Німецький автовиробник Mercedes-Benz оголосив про масштабне відкликання понад 144 тисяч автомобілів на ринку США. Причиною стали технічні проблеми з приладовою панеллю, яка може раптово гаснути під час руху автомобіля.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

За даними регулятора, несправність пов'язана з блоком керування мультимедійною системою, яка відповідає за навігацію та розваги. Через програмну помилку система може перезавантажуватися прямо під час їзди, що призводить до повного вимкнення цифрової панелі приладів перед водієм.

Які моделі потрапили під відкликання

Кампанія стосується нових моделей автомобілів, випущених у період з 2024 по 2026 роки. До списку увійшли популярні серії бренду:

AMG GT та SL (спортивні моделі);

C-Class та E-Class (седани);

CLE та GLC (купе та кросовери).

У Mercedes-Benz пообіцяли безкоштовно оновити програмне забезпечення мультимедійної системи в дилерських центрах, щоб усунути ризик раптового вимкнення екранів. Це відкликання доповнює серію технічних проблем у великих автовиробників цього року.

Нагадаємо, Tesla відкликає понад 200 тисяч авто через технічну несправність камер заднього виду, що створює ризики під час руху назад.

Водночас компанія Ford відкликає майже 1,4 млн пікапів F-150 через небезпечний дефект. У цих авто зафіксували випадки раптового перемикання автоматичної коробки передач на нижчу швидкість просто під час руху на трасі.

Також про масштабну кампанію оголосив автогігант General Motors, який відкликає 270 тисяч автомобілів. Масові сервісні акції лідерів ринку підкреслюють зростаючу складність автомобільної електроніки та софту, що дедалі частіше стають причиною поломок.