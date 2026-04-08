General Motors відкликає 270 тисяч автомобілів: у чому причина

Американський автогігант General Motors оголосив про початок масштабної кампанії з відкликання транспортних засобів на ринку США.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

За офіційним повідомленням Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA), під дію цієї програми потрапило 271 770 автомобілів.

Основним приводом для проведення перевірок стала технічна несправність системи допомоги під час руху заднім ходом.

Причини технічної несправності

Головною проблемою, зафіксованою регулятором, є некоректна робота камери заднього виду.

Власники автомобілів Chevrolet Malibu можуть бачити на моніторах спотворене зображення або взагалі спостерігати порожній екран.

Такі перешкоди суттєво обмежують видимість того, що відбувається позаду транспортного засобу, та створюють додаткові ризики для безпеки під час паркування або маневрування.

Моделі, що підлягають перевірці

Основна частина відкликаних автомобілів — це популярні седани Chevrolet Malibu певних років випуску.

Вплив дефекту на безпеку руху став вирішальним чинником для запуску сервісної кампанії.

Компанія General Motors через мережу офіційних дилерів бере на себе зобов’язання щодо виправлення технічного недоліку.

