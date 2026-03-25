Volkswagen відкликає майже 100 тисяч електромобілів через ризик пожежі

Volkswagen відкликає майже 100 тисяч електромобілів / Depositphotos

Німецький автовиробник Volkswagen оголосив про відкликання майже 100 тисяч електромобілів через можливі проблеми з акумуляторами. Про це повідомило Федеральне управління автотранспорту Німеччини (KBA).

Загалом під відкликання підпадають близько 75 тисяч автомобілів серії ID. від Volkswagen, а також майже 20 тисяч електромобілів Cupra Born.

Йдеться про транспортні засоби, вироблені в період з лютого 2022 року по серпень 2024 року. Приблизно 28 тисяч із них перебувають у Німеччині.

Причиною відкликання стали модулі високовольтних батарей, які можуть не відповідати технічним специфікаціям. За даними регулятора, це здатне призвести до зменшення запасу ходу автомобілів, а в окремих випадках — створити ризик займання.

У межах сервісної кампанії виробник проведе оновлення програмного забезпечення, перевірить стан високовольтних акумуляторів і, за необхідності, замінить окремі батарейні модулі.

У компанії наголошують, що заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та стабільної роботи електромобілів.

Нагадаємо, у липні  Volkswagen заявив про збитки в розмірі 1,3 мільярда євро за перше півріччя 2025 року, спричинені імпортними тарифами США.

Автор:
Тетяна Гойденко