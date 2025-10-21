Концерн Volkswagen під загрозою фінансової кризи: компанії не вистачає €11 мільярдів

Німецький автомобільний концерн Volkswagen Group зіткнувся з серйозними фінансовими проблемами. Компанії бракує близько 11 мільярдів євро для забезпечення безперебійної роботи наступного року.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише німецьке видання Bild.

Зазначається, що ці кошти необхідні для запуску нових моделей, інвестицій в інноваційні технології та модернізації виробничих ліній.

Ситуація призвела до серйозних кадрових рішень та оголошення масштабного плану економії та продажу активів.

Становище справ у групі, яка об’єднує такі відомі марки, як Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda, SEAT та Bentley, викликає тривогу в аналітиків. Особливо помітно погіршився стан підрозділу Porsche, який із прибуткового перетворився на збитковий. На тлі цих проблем посаду генерального директора компанії залишив Олівер Блюм.

Керівництво Volkswagen відреагувало на фінансові виклики масштабним скороченням штатів та витрат у сферах маркетингу, інвестицій та продажів.

Ці заходи, на думку менеджменту, мають скоротити витрати та підвищити операційну ефективність компанії. Однак економісти зазначають, що подібних дій може виявитися недостатньо для стабілізації ситуації.

Дефіцит €11 млрд

Фінансові проблеми торкнулися всього концерну. Брак 11 млрд євро означає, що Volkswagen не матиме коштів для життєво важливих інвестицій у 2026 році.

Щоб подолати кризу, Volkswagen розглядає можливість продажу частини активів, включно з компанією з виробництва двигунів Everllence (раніше MAN Energy).

Додатково обговорюється реалізація Italdesign та IAV, а також пошук нових інвесторів та джерел капіталу для підтримки ключових проєктів.

Експерти попереджають, що подальше погіршення фінансових показників концерну здатне призвести до зниження його кредитного рейтингу.

У такому разі залучення позикових коштів стане складнішим, а наслідки можуть торкнутися всіх дочірніх структур Volkswagen.

Нагадаємо, у липні найбільший автовиробник Європи, компанія Volkswagen, заявила про збитки в розмірі 1,3 мільярда євро за перше півріччя 2025 року, спричинені імпортними тарифами США.