Ракети Patriot залишаються дефіцитним ресурсом для союзників США

Компанія Lockheed Martin заявила, що не може гарантувати союзникам США конкретні терміни постачання ракет для систем ППО Patriot через високий попит і обмежені виробничі потужності. Водночас виробник планує суттєво наростити випуск ракет PAC-3 у межах контракту з Пентагоном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

США стикаються з дефіцитом ракет

Віцепрезидент компанії Lockheed Martin Брайан Данн заявив, що виробник не може надати союзникам США жодних гарантій щодо термінів постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, попри плани суттєвого нарощування виробничих потужностей.

За його словами, компанія не має впливу на розподіл готових ракет і не може визначати, які країни отримають їх у першу чергу. "Ми не контролюємо, як саме будуть розподілятися ці ракети. Ми не можемо нікому сказати, де ви опинитеся в цьому списку пріоритетів", - зазначив він. Водночас у компанії визнають, що додаткові виробничі потужності дозволять у перспективі швидше задовольняти попит різних замовників.

Раніше Lockheed Martin погодилася збільшити випуск ракет PAC-3 із нинішніх близько 650 одиниць на рік до 2 000 до 2033 року в межах контракту з Пентагоном вартістю $4,7 млрд, укладеного на початку року.

Попит на ці ракети залишається високим ще з періоду до загострення конфлікту в Перській затоці, який додатково посилив навантаження на оборонні запаси західних країн.

Окремо наголошується, що ракети PAC-3 мають ключове значення для України. За оцінками аналітиків, російська армія використовує дефіцит перехоплювачів для посилення ракетних ударів, зокрема із застосуванням балістичних та гіперзвукових засобів ураження. Водночас PAC-3 демонструють високу ефективність проти швидкісних балістичних і крилатих ракет.

Тим часом українська оборонна компанія Fire Point повідомила про успішне проведення перших льотних випробувань нової зенітної ракети класу "земля–повітря". Розробка позиціонується як більш доступна альтернатива системі Patriot і орієнтована на можливість серійного виробництва.

Нагадаємо, під час випробувань українська ракета-перехоплювач FP-7.x піднялася на висоту 25 км та підтвердила здатність перехоплювати балістичні цілі. У компанії Fire Point заявляють, що за сприятливих умов серійне виробництво може розпочатися вже у серпні 2026 року.