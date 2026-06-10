Українська ракета досягла висоти Patriot: коли запустять серійне виробництво

Під час випробувань українська ракета-перехоплювач FP-7.x піднялася на висоту 25 км та підтвердила здатність перехоплювати балістичні цілі. У компанії Fire Point заявляють, що за сприятливих умов серійне виробництво може розпочатися вже у серпні 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує Financial Time.

Про нову українську ракету

Українська компанія Fire Point провела перші успішні випробування нової ракети-перехоплювача FP-7.x, призначеної для боротьби з балістичними ракетами та повітряними загрозами. Розробники позиціонують її як значно дешевшу альтернативу американським ракетам Patriot із перспективою масового виробництва.

Про результати тестування в інтерв’ю Financial Times розповів співзасновник компанії Денис Штілерман. За його словами, під час випробувального польоту ракета досягла висоти 25 кілометрів, що відповідає робочим параметрам систем Patriot. Також FP-7.x продемонструвала швидкість, достатню для перехоплення балістичних цілей.

У компанії зазначають, що серійне виробництво нової ракети може стартувати вже у серпні 2026 року. Водночас запуск виробництва залежить від постачання інфрачервоної головки самонаведення, яку Fire Point планує отримати від німецької компанії Diehl Defence. Повністю готовими до використання ракети мають стати у 2027 році.

FP-7.x є складовою перспективної системи протиповітряної оборони Freyja. До неї також входитимуть радари, системи виявлення цілей і командно-керуючі комплекси, які забезпечуватимуть європейські партнери. За інформацією Financial Times, українська компанія веде переговори щодо співпраці з німецькими Hensoldt і Thales, італійською Leonardo та норвезькою Kongsberg.

За оцінками розробників, вартість однієї ракети FP-7.x становитиме близько 700 тисяч доларів. Для порівняння, ракета Patriot PAC-3 коштує приблизно 3,8 млн доларів. У Fire Point заявляють, що після запуску виробництва підприємство зможе виготовляти до трьох ракет на добу.

На відміну від Patriot, яка використовує наведення за допомогою наземних радарів, українська ракета поєднує радіолокаційне наведення з інфрачервоною тепловою головкою самонаведення на завершальному етапі польоту.

Експерти зазначають, що нова розробка здатна посилити українську систему протиповітряної оборони та доповнити наявні засоби захисту повітряного простору. Водночас вони наголошують, що FP-7.x розглядається насамперед як додатковий інструмент для боротьби з повітряними загрозами, а не повноцінна заміна сучасних комплексів Patriot.

Про Fire Point

Fire Point - це українська приватна оборонна компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Компанія виникла після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році й значно розширила свої виробничі потужності та продуктовий портфель.

Як писало Delo.ua, Fire Point у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.

Fire Point інвестує значні кошти в розвиток балістичної програми -за даними медіа, близько 100 млн доларів. Компанія вже має десятки FP‑7 та FP‑9 для експериментальних запусків і технічно здатна виробляти кілька ракет щодня. Окрім того, частина виробництва твердого ракетного палива ведеться за кордоном, наприклад у Данії, з міркувань безпеки та оптимізації поставок.

Українська компанія Fire Point розпочала тестування балістичних ракет FP-7. Ракета є аналогом американської Atacams, але вдвічі дешевшою. Виробництво більшості компонентів FP-7 відбувається всередині компанії, а тестування ракети планують на російських військових об’єктах.