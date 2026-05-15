Зменшити залежність від США: український виробник ракет "Фламінго" запустив два супутники

Українська оборонна компанія Fire Point уже запустила цього року два супутники і планує запустити ще "десятки" у 2027 році, аби зменшити залежність України від уряду США та західних технологічних компаній.

Як пише Delo.ua, про це розповів співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман у інтерв'ю Financial Times.

Видання зазначає, що Україна активізувала свої внутрішні інновації після минулорічної сутички в Овальному кабінеті Білого дому між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, яка спонукала США призупинити обмін розвідувальними даними з Києвом на тиждень. Залежність України від поставок зброї США та супутникової системи Starlink компанії SpaceX Ілона Маска виявилась слабким місцем.

Водночас за словами Штілермана, європейські уряди та оборонні групи уже розглядають можливість закупівлі та спільного виробництва дронів і ракет його компанії, які є значно дешевшими за західні моделі.

Європейська гонка за інтеграцію перевіреної на полі бою української зброї відбувається на тлі побоювань щодо послаблення зобов’язань США щодо безпеки континенту.

"Ідея, що лежить в основі нашої зброї, полягає в тому, що ми продаємо не лише зброю і не лише безпеку, а й незалежність у сфері безпеки", — підкреслив Штілерман.

За його словами, компанія розширює виробництво крилатих і балістичних ракет та розробляє "загальноєвропейський щит протиповітряної оборони", щоб уникнути залежності від конкретних виробників.

Раніше повідомлялося, що компанія Fire Point, яка займається виробництвом далекобійних дронів і крилатих ракет "Фламінго", розглядає можливість будівництва космодрому та діяльності, пов'язаною з ракетною програмою.

Про Fire Point

Fire Point - це українська приватна оборонна компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Компанія виникла після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році й значно розширила свої виробничі потужності та продуктовий портфель.

Як писало Delo.ua, Fire Point у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.

Fire Point інвестує значні кошти в розвиток балістичної програми -за даними медіа, близько 100 млн доларів. Компанія вже має десятки FP‑7 та FP‑9 для експериментальних запусків і технічно здатна виробляти кілька ракет щодня. Окрім того, частина виробництва твердого ракетного палива ведеться за кордоном, наприклад у Данії, з міркувань безпеки та оптимізації поставок.

Українська компанія Fire Point розпочала тестування балістичних ракет FP-7. Ракета є аналогом американської Atacams, але вдвічі дешевшою. Виробництво більшості компонентів FP-7 відбувається всередині компанії, а тестування ракети планують на російських військових об’єктах.