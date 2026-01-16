Виробництво ракети "Фламінго" від Fire Point у 2026 році може досягати десятків одиниць на місяць

Українська компанія Fire Point, яка займається виробництвом далекобійних дронів і крилатих ракет, у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.

Про це Delo.ua розповів виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

За словами Федірка, далекобійні системи стали головним пріоритетом року. Уже стартувало серійне виробництво крилатої ракети FP-5 "Фламінго" з дальністю до 3000 км і потенціалом виходу на десятки одиниць на місяць.

"Серійно виробляються й застосовуються модернізовані "Нептуни" з дальністю до 1000 км, що суттєво розширює можливості ураження глибокого тилу", — додав він.

Ігор Федірко зазначив, що у 2025 році найбільш затребуваною продукцією стали дрони в усіх ключових сегментах. Паралельно різко виросла потреба в далекобійних рішеннях, де deep strike і mid-strike перейшли в системну практику.

Чим відома компанія Fire Point та їх ракета "Фламінго"

Fire Point — це українська компанія в оборонно‑технічному секторі, заснована у 2022 році після початку повномасштабної війни з Росією. Вона швидко виросла з невеликого стартапу до одного з ключових виробників ударних безпілотників і реактивних засобів ураження.

Український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, 17 серпня минулого року побував у місці виробництва ракети "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідну світлину.

Уже наступного дня тодішній міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".

Президент Володимир Зеленський 20 серпня 2025 року сказав журналістам, що Україна успішно випробувала вітчизняну ракету "Фламінго". За його словами, масове виробництво "Фламінго" планується розпочати як раз в січні-лютому 2026 року.

Корупційний скандал навколо "Фламінго"

Наприкінці листопада співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман розповідав, що бізнесмен Тимур Міндіч, який проходить у справі про корупцію в українській енергетиці, намагався отримати 50% акцій оборонної компанії.

Штілерман також підтвердив, що у Fire Point працював Ігор Фурсенко, один з фігурантів гучних "плівок" у справі НАБУ та САП "Мідас".

Крім того, Михайло Цукерман, брат іншого фігуранта антикорупційних розслідувань Олександра Цукермана, є банкіром Штілермана. Останній підтвердив, що відвідував його бек-офіс, востаннє – у 2024 році.

Реакція Данії на скандал

На початку вересня 2025 року стало відомо, що українська компанія Fire Point з 1 грудня запустить у Данії завод з виробництва твердого ракетного палива біля бази ВПС Скридструп, де дислокуються винищувачі F-35.

А вже в грудні Данія стала занепокоєна корупційним скандалом в Україні та потенційною причетністю до нього компанії Fire Point. Зокрема, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен наголосив, що данський завод Fire Point не має до корупційного скандалу жодного стосунку, але Данія все ж очікує від Києва роз'яснення ситуації та запросила звіт "про деякі моменти, які були підняті публічно".

Нагадаємо також, що Fire Point планує продати 30% своїх акцій Об’єднаним Арабським Еміратам.