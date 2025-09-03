Українська Fire Point відкриє завод із виробництва ракетного палива в Данії

Українська компанія FPRT, заснована Fire Point – розробником крилатої ракети "Фламінго", з 1 грудня запустить у Данії виробництво твердого ракетного палива.

Як пише Delo.ua, про це з посиланням на конфіденційний лист повідомляє Danmarks Radio.

FPRT готується до запуску заводу

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен раніше заявляв, що українські оборонні компанії готуються розпочати виробництво в країні. Тепер стало відомо, що однією з таких компаній є FPRT, заснована українською Fire Point — розробником крилатої ракети великої дальності "Фламінго", яку ЗМІ пов’язують із нещодавнім ударом по базі ФСБ у Криму. Президент Володимир Зеленський називав цю ракету "найуспішнішою" в Україні.

Виробництво твердого палива компанія розгорне біля бази ВПС Скридструп, де дислокуються винищувачі F-35. Запуск заводу запланований на 1 грудня 2025 року.

Компанія FPRT отримала данський номер CVR і запустила веб-сайт, на якому повідомляє про створення сучасних виробничих потужностей у Воєнсі для виробництва деталей ракетних двигунів. Тестування продукції проводитиметься на окремих випробувальних майданчиках. Проєкт реалізується у рамках програм, важливих для оборони Данії. Уряд готує закон, який спростить запуск виробництва, очікується його набуття чинності з середини вересня.

Сюрприз з вибуховою силою

Зазначається, що тверде ракетне паливо швидко запалюється, забезпечує стабільне горіння та легше зберігається й використовуються порівняно з рідким.

Тверде ракетне паливо має довгий термін зберігання та надійну експлуатацію, але його виробництво потребує дотримання правил безпеки через ризик сильних вибухів. Експерти зазначають, що належні відстані та контрольні заходи під час виробництва та зберігання є критично важливими. Паливо також може використовуватися для нових ракетних пускових установок Puls, закуплених Данією.

Коментарі від FPRT, Fire Point та міністра оборони Данії наразі відсутні.

Що відомо про ракету "Фламінго"

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, побував у місці виробництва ракети "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідну світлину.

"Українські ракети "Фламінго" дальністю понад 3 000 кілометрів, вже у серійному виробництві", – йшлося у його дописі.

18 серпня міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".

Профільне видання Defence Express припускає, що українська ракета є аналогом або точною копією крилатої ракети FP-5. Модель FP-5 була представлена компанією Milanion Group на виставці IDEX-2025 в ОАЕ на початку лютого 2025 року.

Характеристики FP-5, або "Фламінго":