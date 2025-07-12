Німеччина профінансує для України ракети далекої дії на сотні мільйонів євро: коли очікуються поставки

Генерал-майор Крістіан Фройдінг, керівник Спеціального штабу з питань України у Федеральному міністерстві оборони Німеччини, розповів, що Німеччина бере на себе фінансування закупівлі Україною нових систем озброєння далекого радіусу дії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Zdfheute.

За його словами, йдеться про великі тризначні суми, тобто сотні мільйонів євро.

Фройдінг підтвердив, що Німеччина не лише ініціювала угоду між українським Міністерством оборони та місцевими виробниками, а й повністю профінансує її реалізацію. Поставка перших ракет очікується вже наприкінці липня.

"Україні потрібна зброя, яка здатна завдавати ударів углиб території Росії", — заявив Фройдінг, перебуваючи в Києві. Він зазначив, що ситуація на фронті залишається дуже напруженою, російські війська утримують ініціативу впродовж останніх тижнів і місяців.

Окрім фінансування нових далекобійних ракет, Німеччина також готова передати Україні системи озброєння такого класу. Йдеться про координацію з партнерами щодо доставки нових систем ППО середньої та великої дальності.

За словами генерала, вже кілька тижнів ведуться переговори щодо можливості передання Україні ще однієї або двох систем Patriot, які мають бути придбані Німеччиною у США.

Нова ініціатива стала результатом інтенсивної координації між Києвом та Берліном і є відповіддю на загострення безпекової ситуації, зокрема в українських містах, які останнім часом зазнають масованих обстрілів з боку Росії.

Нагадаємо, раніше Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на надання далекобійної зброї Україні. Також Берлін може передати 100-150 німецьких ракет Taurus.