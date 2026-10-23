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Оформлення окремих відстрочок у "Резерв+" призупинять на кілька днів
Із 22:00 23 жовтня в застосунку “Резерв+” тимчасово не можна буде оформити окремі види відстрочок. Причина — планові технічні роботи в системах Міністерства юстиції.
Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.
Які відстрочки не можна буде оформити
Обмеження стосуватимуться відстрочок:
- пов’язаних із наявністю дітей;
- доглядом за близькими;
- статусом родини захисника чи захисниці.
Повторний вхід у застосунок не допоможе відновити доступ до цих послуг під час технічних робіт. Тому в Міноборони радять не виходити з облікового запису без потреби.
В оборонному відомстві наголосили: якщо відстрочка вже відображається в електронному військово-обліковому документі, вона збережеться. Тимчасові обмеження стосуються саме оформлення окремих відстрочок.
Відновити роботу послуги орієнтовно планують 26 жовтня після 08:00.
Нагадаємо, у "Резерв+" поступово з'являється новий спосіб авторизації — через застосунок "Дія". Користувачі зможуть обирати між входом за допомогою "Дія.Підпису" та BankID.