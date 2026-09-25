У "Резерв+" можна буде входити через "Дію": що потрібно зробити

У "Резерв+" поступово з'являється новий спосіб авторизації — через застосунок "Дія". Користувачі зможуть обирати між входом за допомогою "Дія.Підпису" та BankID.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.

За даними відомства, нова функція стає доступною поступово. Тому навіть після оновлення "Резерв+" кнопка "Увійти через Дію" може з'явитися не одразу. У такому разі можна продовжувати входити через BankID.

Як увійти через "Дію"

Коли функція стане доступною, потрібно:

на екрані входу вибрати "Увійти через Дію";

після перенаправлення у "Дію" підтвердити вхід за допомогою "Дія.Підпису";

повернутися до "Резерв+" і продовжити користування застосунком.

Для цього потрібен активний "Дія.Підпис". Його можна створити в застосунку "Дія" приблизно за хвилину, якщо є ID-картка або біометричний закордонний паспорт. Після активації підпис не потрібно створювати щоразу.

Якщо вхід через "Дію" ще недоступний або виникають проблеми з "Дія.Підписом", можна скористатися BankID.

Що змінили в "Резерв+"

В оновленні також зробили стабільнішою авторизацію, зокрема усунули помилки та затримки під час входу; заборонили встановлювати надто прості PIN-коди, зокрема 1111 або 1234; оновили інтерфейс звернень до служби підтримки.

Щоб отримати нові функції, потрібно оновити "Резерв+" до останньої версії.

Нагадаємо, у застосунку "Армія+" з'явилася авторизація через систему BankID Національного банку України. Раніше увійти в застосунок можна було лише через інтегровану систему електронної ідентифікації державного порталу "Дія".